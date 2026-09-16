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Серия ударов нанесена по военной промышленности и портам Украины, — Минобороны

Серия ударов нанесена по военной промышленности и портам Украины, — Минобороны

Ночью нанесена серия ударов по военной промышленности и портам Украины, сообщили в Минобороны. В Киеве поражено «Киевское автотранспортное предприятие», которое производило специализированные автомобили для оснащения ВСУ.

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