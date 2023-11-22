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Закон и Порядок

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ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

ЦБ Набиуллиной отказался признавать российскими новые территории

Скандал разразился по поводу очередной денежной купюры maid in Центробанк РФ. На сей раз речь идет о банковском билете достоинством 100 рублей, на котором с одной стороны изображены Кремль и МГУ, а с другой памятник советскому солдату подо Ржевом и карта России.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Руководство ЦБ будет наказано за свои косяки и элементарное разгильдяйство или это проявление подрывной деятельности ???
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21 час.
Александр Рожков
Вы их так напужали, так напужали! Они пабижали прятатца от вас. Вот.
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20 час.
vladimir vedenkin
Вы их сирых, слава богу, успокоили...
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20 час.

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