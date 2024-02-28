Русский дрон запечатлел на видео бегство ВСУ во время штурма Ласточкино

Оператор русского дрона-разведчика показал бегство вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» при освобождении населенного пункта Ласточкино в Донецкой Народной Республике.
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