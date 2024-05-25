Вильфанд: На выходных в Москве ожидается 24-27 градусов тепла

В субботу и воскресенье в Москве ожидается температура от 24 до 27 градусов тепла – это будут последние выходные, в которые можно загорать, не боясь солнца, так как после них ультрафиолетовое излучение станет сильнее.
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