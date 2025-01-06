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Военные новости ★ сводки СВО

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  • Eduard
    Это как вы платите 50 лет страховку на квартиру,платите платите,а с квартирой всё хорощо!«Кто оплатит счёт...
  • Eduard
    Вся это оборона должна быть,но в рамочках!«Кто оплатит счёт...
  • Eduard
    А зачем?Можно и 100% платить,а зачем? Войны нет ,а огромные деньги в никуда уходят.Проблем других нет?«Кто оплатит счёт...

Заявляется как прилет ФАБ-3000 с УМПК по месту дислокации ВСУ, организованному на территории Суджанского маслодельного комбината.

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