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Президент «Баварии» о трансфере Холанда: «У нас есть Левандовски. Роберт сможет играть на таком уровне еще несколько лет»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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