Вирок громадянину США Марку Фогелю було винесено у Хімкінському міському суді Московської області (фото: @Zakon_Agency, Twitter) Громадянина США засудили в Росії до 14 років в'язниці у справі про наркотики Марк Фогель, колишній співробітник дипмісії США в Москві, був затриманий в аеропорту Шереметьєво з 17 грамами марихуани, яку він, за його словами, вживав за медичними […] Сообщение Громадянина США засудили в Росії до 14 років ув'язнення у справі про наркотики появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.