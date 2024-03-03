Российские военные отразили восемь контратак на авдеевском направлении

Российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп на авдеевском направлении. «Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад в районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр».
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