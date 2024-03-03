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Российские военные отразили восемь контратак на авдеевском направлении

Российские военные отразили восемь контратак на авдеевском направлении

Российские военные отразили восемь контратак штурмовых групп на авдеевском направлении. «Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад в районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка», — сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр».

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