Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины привлекли иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить ВС России в обстреле Курской области.
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