Что предусматривает программа добровольного соблюдения налогового законодательства в 2025 году

Государственная налоговая служба сообщает, что программа обеспечения соблюдения налогового законодательства на 2025 год предусматривает меры помощи и поддержки налогоплательщиков, своевременно и в полном объеме исполняющих налоговые обязательства, а также меры по выявлению и пресечению налогоплательщиков, сознательно уклоняющихся от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
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