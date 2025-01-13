Что предусматривает программа добровольного соблюдения налогового законодательства в 2025 году

Государственная налоговая служба сообщает, что программа обеспечения соблюдения налогового законодательства на 2025 год предусматривает меры помощи и поддержки налогоплательщиков, своевременно и в полном объеме исполняющих налоговые обязательства, а также меры по выявлению и пресечению налогоплательщиков, сознательно уклоняющихся от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.