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Скандинавский скрест. День 10-й. Одна бразильская травма, две команды в четвертьфинале, чешское трио в ударе

Скандинавский скрест. День 10-й. Одна бразильская травма, две команды в четвертьфинале, чешское трио в ударе

Юбилейный игровой день женского чемпионата мира команды отметили несколькими захватывающими матчами.

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