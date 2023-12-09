Скандинавский скрест. День 10-й. Одна бразильская травма, две команды в четвертьфинале, чешское трио в ударе

ЧМ-2023. Две гандболистки сборной Камеруна исчезли из расположения команды перед стартом топ-турнира - Гандбол. Сайт «Быстрый центр»

ЧМ-2023. Две гандболистки сборной Камеруна исчезли из расположения команды перед стартом топ-турнира https://handballfast.com/news/73175-cm-2023-dve-gandbolistki-sbornoi-kameruna-iscezli-iz-raspolozeniia-komandy-pered-startom-top-turnira

ЧМ-2023. Главный тренер сборной Чехии Бент Даль не сдержал слёз в интервью после победы над командой Испании (ВИДЕО) - Гандбол. Сайт «Быстрый центр»

ЧМ-2023. Главный тренер сборной Чехии Бент Даль не сдержал слёз в интервью после победы над командой Испании (ВИДЕО) https://handballfast.com/news/73220-cm-2023-glavnyi-trener-sbornoi-cexii-bent-dal-ne-sderzal-slez-v-interviu-posle-pobedy-nad-komandoi-ispanii-video

КузнецовВВ

Казахстан продолжает удивлять на ЧМ в худшую сторону. в утешительном турнире за Кубок Президента ИГФ после поражения в первом матче от сборной Конго сегодня казахстанские гандболистки уступили сборной Чили 23:27