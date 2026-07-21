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ТАСС

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Песков назвал ситуацию с Wildberries после атаки ВСУ непростой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ситуация у Wildberries, а также у представителей малого и среднего бизнеса после атаки ВСУ на склады компании непростая, но кабмин занимается этим вопросом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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