Алиса Дворцевая продолжит карьеру в Гандбольном клубе "Адыиф"

В новом сезоне Алиса Дворцевая будет продолжать радовать болельщиков республиканской команды.- Между ней и клубом достигнута договорённость о подписании контракта на новый сезон 2023-24, - рассказали в пресс-службе Гандбольного клуба "Адыиф".