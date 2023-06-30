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Алиса Дворцевая продолжит карьеру в Гандбольном клубе "Адыиф"

Алиса Дворцевая продолжит карьеру в Гандбольном клубе "Адыиф"

В новом сезоне Алиса Дворцевая будет продолжать радовать болельщиков республиканской команды.- Между ней и клубом достигнута договорённость о подписании контракта на новый сезон 2023-24, - рассказали в пресс-службе Гандбольного клуба "Адыиф".

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