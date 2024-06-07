Андрей Травников: Новосибирской области важно включиться в реализацию нацпроекта «Станкостроение и робототехника»

Сегодня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между Правительством Новосибирской области и ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и кадрового потенциала станкоинструментальной промышленности, цифровых производственных систем Новосибирской области.
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