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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Кудряшов: «Прошло 5 лет, а мне до сих пор припоминают автогол с Хорватией. У кого-то ставка не прошла, видимо. Я ничем не могу помочь, к сожалению»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере.  – Каким одним словом описал бы свою карьеру? – Не знаю.

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