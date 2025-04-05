Поддержка сельхозпроизводителей Донбасса и Новороссии: 18 млрд руб к 2027

На форуме "Интеграция 2025" в Ростове-на-Дону объявили о выделении 18 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2026-2027 годах.
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