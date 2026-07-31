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Аргументы недели

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Дерматолог объяснила, как тесная одежда провоцирует кожные заболевания летом

Дерматолог объяснила, как тесная одежда провоцирует кожные заболевания летом

Зуд, болезненные высыпания и грибковые инфекции кожи летом возникают не только из-за высокой температуры воздуха.

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