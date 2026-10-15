Осенний лес — это всегда немного прощание. Каждый год, когда листва начинает осыпаться, а воздух становится по-особенному прозрачным, наступает момент, когда нужно честно сказать себе: пора.
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