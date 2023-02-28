"Тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет мозгов" — Песков

Дмитрий Песков прокомментировал разговоры о воссоздании СССР и перспективах Союзного государства.Пресс-секретарь Кремля опроверг идею Москвы вернуть СССР, вспомнив слова Владимира Путина: "Тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца.