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"Тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет мозгов" — Песков

"Тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет мозгов" — Песков

Дмитрий Песков прокомментировал разговоры о воссоздании СССР и перспективах Союзного государства.Пресс-секретарь Кремля опроверг идею Москвы вернуть СССР, вспомнив слова Владимира Путина: "Тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца.

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