Тамара Глоба: вот они, главные везунчики второй половины 2024 года Ольга ВайленкоИзвестный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на вторую половину 2024 года, в котором назвала Тельцов самыми удачливыми представителями зодиакального круга.