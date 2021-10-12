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В ЛНР объяснили отказ от объединения с ДНР

В ЛНР объяснили отказ от объединения с ДНР

Объединение двух непризнанных республик Донбасса не рассматривается, так как подобная интеграция не поможет в решении социально-экономических проблем и вопросов безопасности.

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