Украина включила звезду сериала «СашаТаня» в список угроз

Актриса и певец попали в реестр Минкультуры.Актриса Валентина Рубцова, знакомая зрителям по комедийным сериалам «СашаТаня» и «Универ», а также исполнитель и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) внесены Министерством культуры Украины в перечень персон, представляющих опасность для национальной безопасности страны.