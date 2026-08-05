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Царьград

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Украина включила звезду сериала «СашаТаня» в список угроз

Украина включила звезду сериала «СашаТаня» в список угроз

Актриса и певец попали в реестр Минкультуры.Актриса Валентина Рубцова, знакомая зрителям по комедийным сериалам «СашаТаня» и «Универ», а также исполнитель и блогер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) внесены Министерством культуры Украины в перечень персон, представляющих опасность для национальной безопасности страны.

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