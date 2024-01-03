НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Шестеркин 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру, отразив 21 из 27 бросков «Каролины». Серия из 5 побед подряд прервалась

Вратарь «Рейнджерс» отразил 21 бросок из 27 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:6).  Россиянин прервал свою серию из 5 побед подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх