В Тверской области пройдет фестиваль “Андреевские дни”

Тверьлайф - Новости Твери и Тверской области

16 и 17 октября 2021 в Твери и Вышнем Волочке пройдет Всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный 160-летию Василия Васильевича Андреева, основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов.