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В Тверской области пройдет фестиваль “Андреевские дни”

В Тверской области пройдет фестиваль “Андреевские дни”

16 и 17 октября 2021 в Твери и Вышнем Волочке пройдет Всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный 160-летию Василия Васильевича Андреева, основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов.

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