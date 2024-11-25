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Привет из «благословенных 90-х»: для выступления в «Ельцин-центр» приглашена правнучка Хрущёва, у которой о России либо плохо, либо ничего

Привет из «благословенных 90-х»: для выступления в «Ельцин-центр» приглашена правнучка Хрущёва, у которой о России либо плохо, либо ничего

Для начала несколько цитат: В путинской России война — это мир, рабство — это свобода, невежество — это сила, а незаконная аннексия территории суверенной страны — это борьба с колониализмом.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
А эта коза чего у нас забыла?????
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21 час.
Астон Мартин
а ельцин центр сам по себе что ли живет или это результат двойной политики ???🤔
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21 час.

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