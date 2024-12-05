Во Франции запущена петиция с требованием отставки Макрона

Во Франции запустили петицию с требованием отставки Президента страны Эммануэля Макрона. Это произошло после того, как Национальное собрание республики приняло вотум о недоверии премьер-министру Мишелю Барнье.
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