Ельцин заявлял, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

Первый президент РФ Борис Ельцин в ходе встречи с экс-главой США Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу, пишет РИА Новости со ссылкой стенограмму, рассекреченную Архивом нацбезопасности США.
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