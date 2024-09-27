Саудовская Аравия хочет отвоевать долю рынка нефти у России с помощью собственных убытков

Радикальное изменение мышления представляет собой существенную смену курса для Саудовской Аравии, которая заставила других членов ОПЕК+ неоднократно сокращать добычу с ноября 2022 года в попытке сохранить высокие цены.
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