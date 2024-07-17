Фестиваль «Вкус Лета» собирает гостей

Приглашаем вас посетить фестиваль «Вкус Лета», который в этом году станет ещё ярче и понравится не только взрослым, но и самым маленьким гостям! А всё потому, что Детское радио организовало большую, красочную фотозону с любимыми героями – Веснушкой и Кипятошей.