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Детское радио

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Фестиваль «Вкус Лета» собирает гостей

Фестиваль «Вкус Лета» собирает гостей

Приглашаем вас посетить фестиваль «Вкус Лета», который в этом году станет ещё ярче и понравится не только взрослым, но и самым маленьким гостям! А всё потому, что Детское радио организовало большую, красочную фотозону с любимыми героями – Веснушкой и Кипятошей.

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