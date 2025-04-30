Следственный комитет проверит условия жизни и воспитания пропавшей юной смолянки

Смоленские следователи продолжают расследовать уголовное дело, возбуждение по статье за убийство Сотрудники Следственного комитета РФ проверят условия жизни и воспитания в семье девятилетней Виктории Кузнецовой, ранее пропавшей в Смоленске.
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