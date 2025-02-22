Криштиану Роналду разозлился на арбитра из РФ после красной карточки Дурану

Криштиану Роналду, который является капитаном футбольного клуба «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, разозлился на арбитра из России Кирилла Левникова, показавшего красную карточку Джону Дурану в матче с «Аль-Иттифака».
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