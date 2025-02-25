В России усомнились в скором возвращении Visa и Mastercard

Никаких признаков возвращения в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard в настоящее время не просматривается, да и в целом существуют большие сомнения, что этот процесс может скоро начаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии