12 тысяч лет назад на месте Северного моря была страна размером с Францию. Нам ничего не известно о той цивилизации
12 тысяч лет Северного моря не существовало, а на его месте была страна по территории сопоставимая с Францией.
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Мы ничего не знаем о землях, которые были затоплены. В Тихом океане целый материк Океания, в Междуречье низины, в Черном море и Средиземном целые цивилизации были затоплены. 200-300 метров воды на планете лишние...
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