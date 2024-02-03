Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США открыли второй фронт против себя — на Ближнем Востоке

США открыли второй фронт против себя — на Ближнем Востоке

https://t.me/russkiy_malchik/1098Как и предположил ночью, США не остановятся и продолжат воздушные атаки по Ближнему Востоку: Администрация Вашингтона намерена осуществлять дальнейшие ответные меры на атаку на американские силы в Иордании, говорится в обнародованном письменном заявлении американского президента Байдена.

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