ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Поживем-посмотримПутин снова обвел...
  • Ирина
    Нет слов! Ну Лукашенко возил своего Колю везде, но не назначал же его на должность генералов в 16 лет! 😱Адам Кадыров - но...
  • Элеонора Коган
    А мальчика Васеньку она найдёт непременно. Спасибо вам, Светлана!!!!!Вещий сон

Адам Кадыров - новый куратор университета спецназа

Адам Кадыров - новый куратор университета спецназа

Вот вам новость о преемственности поколений - глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Вот какие талантливые и героические дети растут у чиченцоа.
Ответить
13 час.
ап
анатолий панов
Чем бы дитя не тешилась лишь бы не вешалось, что тут можно добавить.
Ответить
12 час.
Ирина
Нет слов! Ну Лукашенко возил своего Колю везде, но не назначал же его на должность генералов в 16 лет! 😱
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх