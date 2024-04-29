Вот вам новость о преемственности поколений - глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа.
Адам Кадыров - новый куратор университета спецназа
Комментарии
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В
Владимир
Вот какие талантливые и героические дети растут у чиченцоа.
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13 час.
ап
анатолий панов
Чем бы дитя не тешилась лишь бы не вешалось, что тут можно добавить.
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12 час.
Ирина
Нет слов! Ну Лукашенко возил своего Колю везде, но не назначал же его на должность генералов в 16 лет! 😱
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5 час.
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