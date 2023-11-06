По словам Фила Спенсера, Microsoft расширит возможности Blizzard Поскольку Activision Blizza...

По словам Фила Спенсера, Microsoft расширит возможности BlizzardПоскольку Activision Blizzard теперь официально принадлежит Microsoft, некоторые довольно крупные франшизы перешли в собственность Xbox, и хотя Call of Duty, очевидно, привлекает большое внимание в этих разговорах, нельзя преуменьшать значение того, что Xbox теперь владеет… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.