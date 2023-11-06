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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

По словам Фила Спенсера, Microsoft расширит возможности Blizzard Поскольку Activision Blizza...

По словам Фила Спенсера, Microsoft расширит возможности Blizzard Поскольку Activision Blizza...

По словам Фила Спенсера, Microsoft расширит возможности BlizzardПоскольку Activision Blizzard теперь официально принадлежит Microsoft, некоторые довольно крупные франшизы перешли в собственность Xbox, и хотя Call of Duty, очевидно, привлекает большое внимание в этих разговорах, нельзя преуменьшать значение того, что Xbox теперь владеет… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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