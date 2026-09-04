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ТАСС: ЕК прилагает безрезультатные усилия для введения визовых ограничений с РФ

ТАСС: ЕК прилагает безрезультатные усилия для введения визовых ограничений с РФ

Европейская комиссия (ЕК) и дипломатическая служба Европейского союза (ЕС) на протяжении четырех лет прилагают «космические усилия», чтобы запретить въезд в страны — члены для максимального количества граждан РФ.

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