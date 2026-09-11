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Курские новости

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В Обоянском районе Курской области потушены два возгорания травы

В Обоянском районе Курской области потушены два возгорания травы

Оба возгорания ликвидированы оперативно, угрозы перехода огня на земли гослесфонда удалось избежать.10 сентября в Обоянском районе Курской области ликвидированы два возгорания сухой травы вблизи населённого пункта Картамышево.

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