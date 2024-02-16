Изысканное печенье в виде сердца приготовили учащиеся СЗАО на кулинарном мастер-классе Школьники и воспитанники детских садов учатся и развиваются не только на уроках, но и в столовых образовательных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии