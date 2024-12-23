Пенсионерка из Нижнегорского района перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей

Прокуратура Крыма защитила права 78-летней жительницы Нижнегорского район, которая перевела мошенникам почти 100 тысяч рублей.
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