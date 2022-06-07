Предсказания ясновидящего: когда завершится спецоперация?

Некий Иван Дмитриевич (тот самый экстрасенс КГБ) предсказал окончание спецоперации 17 сентября. По мнению сверхъестественных сил именно в этот день Зеленский подпишет капитуляцию Мужчина провел также аналогию между президентами США и Украины.