Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 17 февраля в своем Telegram-канале поблагодарил Вооруженные силы (ВС) РФ армию и российского лидера Владимира Путина за освобождение Авдеевки от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые более девяти лет превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали город Донецк.
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