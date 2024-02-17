Пушилин поблагодарил ВС РФ и Владимира Путина за освобождение Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 17 февраля в своем Telegram-канале поблагодарил Вооруженные силы (ВС) РФ армию и российского лидера Владимира Путина за освобождение Авдеевки от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые более девяти лет превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали город Донецк.