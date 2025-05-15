Рубио: американский представитель будет присутствовать на переговорах в Стамбуле

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталье Представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
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