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Электромобиль для китайского рынка Smart #3 скоро появится в продаже

Электромобиль для китайского рынка Smart #3 скоро появится в продаже

Новый электромобиль для китайского рынка Smart #3 от совместного предприятия Geely с Mercedes-Benz, Smart Automobile, возможно вскоре поступит в продажу, так же, как начались поставки его первого полностью электрического автомобиля Smart #1.

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