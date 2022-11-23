Электромобиль для китайского рынка Smart #3 скоро появится в продаже

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Новый электромобиль для китайского рынка Smart #3 от совместного предприятия Geely с Mercedes-Benz, Smart Automobile, возможно вскоре поступит в продажу, так же, как начались поставки его первого полностью электрического автомобиля Smart #1.