Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

1. Казалось бы, Россия – самая большая страна, у нас полно земли, в том числе и вокруг городов. Почему у нас тогда нет таких огромных малоэтажных пригородов, как в США, так называемых субурбий? Кое-какие пригороды у нас, конечно, есть, особенно в южных регионах страны.