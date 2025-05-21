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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Импорт зерна из России в Японию достиг рекордных показателей

Импорт зерна из России в Японию достиг рекордных показателей

Импорт зерна и зерновых из России в Японию в апреле 2025 года увеличился на 9910,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает японское министерство финансов со ссылкой на данные таможни.

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