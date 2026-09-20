Царьград Коллаж Царьграда Арина Докучаева Чиновница из России Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала.
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Дурак по должности - страшное оружие для страны
Это говорит об образовании и куплено м дипломе если он есть
Отлучить от кормушки, навечно. И наказать того кто назначил на должность, за некомпетентность.
"...Человек (????), который по роду профессии обязан иметь дело с культурой, историей, памятью народов, и работает в учреждении, официальная миссия которого - "сохранение многонационального культурного наследия России"... Ну, с этим-то фактом всё ясно. Неясно, наступит ли, наконец, время, когда подобным "спицилистам" доступ к госслужбе окажется навсегда и прочно перекрыт.
хотелось бы верить в то что-чиновница из Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Ангелина Голощапова-более не будет занимать свою вакансию в государственных органах и на протяжении всей своей жизни по ищет новую вакансию в различных частных организациях через биржу труда- это позволит ей изучить географию нашей страны реально!