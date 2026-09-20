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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Царьград Коллаж Царьграда Арина Докучаева Чиновница из России Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Bogdan Stupin
Bogdan Stupin

"...Человек (????), который по роду профессии обязан иметь дело с культурой, историей, памятью народов, и работает в учреждении, официальная миссия которого - "сохранение многонационального культурного наследия России"... Ну, с этим-то фактом  всё ясно. Неясно, наступит ли, наконец, время, когда подобным "спицилистам"  доступ к госслужбе окажется  навсегда и  прочно перекрыт.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

хотелось бы верить в то что-чиновница из Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Ангелина Голощапова-более не будет занимать свою вакансию в государственных органах и на протяжении всей своей жизни по ищет новую вакансию в различных частных организациях через биржу труда- это позволит ей изучить географию нашей страны реально!