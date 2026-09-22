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Новости Брянска

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Выборы в Брянской области: явка, результаты и главные события

Выборы в Брянской области: явка, результаты и главные события

С 18 по 20 сентября жители Брянской области выбирали депутатов Государственной думы и губернатора регионаС 18 по 20 сентября жители Брянской области выбирали депутатов Государственной думы и губернатора региона.

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