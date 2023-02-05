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Александр Олешко: «Слова Олега Ефремова меня окрылили и помогают до сих пор»

Александр Олешко: «Слова Олега Ефремова меня окрылили и помогают до сих пор»

«Каждое утро Аросева, Мишулин и Графкин, встречая меня в театре, придумывали разные версии моей. Александр Олешко: «Слова Олега Ефремова меня окрылили и помогают до сих пор» из личного архива Александра Олешко «Каждое утро Аросева, Мишулин и Графкин, встречая меня в театре, придумывали разные версии моей фамилии: «Морошка, привет! Доброе утро, Окошко! Ожешка, ты куда? Плешка, ты где? Клубнишка, скоро выход!» А потом на Новый год подарили открытку с этими вариантами — для юного артиста такое внимание было настоящим счастьем», — вспоминает заслуженный артист России Александр Олешко.

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