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Останина предложила вернуть уголовную ответственность за первые побои в семье

Останина предложила вернуть уголовную ответственность за первые побои в семье

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина обратилась в Верховный суд с предложением рассмотреть возможность возвращения уголовной ответственности за первые случаи побоев в отношении близких родственников.

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