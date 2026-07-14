Останина предложила вернуть уголовную ответственность за первые побои в семье

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина обратилась в Верховный суд с предложением рассмотреть возможность возвращения уголовной ответственности за первые случаи побоев в отношении близких родственников.
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